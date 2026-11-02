'बिग बॉस 20': काजी तौकीर के लिए पत्नी का पोस्ट- इंतजार कर रही, ट्रॉफी लेकर आना

हिफ्सा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखकर काजी के प्रति अपनी मौजूदा भावनाओं को जाहिर किया।

उन्होंने लिखा, 'आई लव यू, मेरी जान, मेरी जाने-जान। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम उस प्यार, सम्मान और इज्जत के हर हिस्से की हकदार हो, जो तुम्हें मिल रहा है। ये रॉक करने, चमकने और दुनिया जीतने का आपका समय है। मुझे आपके विजन, आपकी काबिलियत और नामुमकिन को हकीकत में बदलने की आपकी जबरदस्त काबिलियत पर पूरा यकीन है।'