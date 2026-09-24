'बिग बॉस 20': मैरी कॉम का बड़ा खुलासा- मरना चाहती थी, बच्चों के लिए जीना चुना

उन्होंने कहा, "मैंने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है। मैंने अपने परिवार, अपने राज्य और अपने देश के लिए बलिदान दिया है। इस तरह कौन लड़ सकता है? यह एक चुनौती है। मैं अलग तरह की खिलाड़ी हूं। मैं और पदक जीतना चाहती हूं, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण अब भाग नहीं ले सकती।"

मणिपुर की रहने वालीं मैरी भारत की सबसे सफल मुक्केबाजों में से एक हैं। उन्होंने 6 बार की विश्व चैंपियन का खिताब जीता है।