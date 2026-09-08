मैरी कॉम ने मणिपुर के बारे में बात की

'बिग बॉस 20': मैरी कॉम को किस बात की शर्मिंदगी? बोलीं- बेबस हूं, क्या ही करूं

लेखन ज्योति सिंह 02:09 pm Sep 08, 202602:09 pm

क्या है खबर?

बॉक्सर मैरी कॉम इन दिनों 'बिग बॉस सीजन 20' में नजर आ रही हैं। हालिया एपिसोड में उन्होंने अन्य प्रतियोगी कनिका मान के साथ अपने राज्य मणिपुर को लेकर खुलकर बात की। दरअसल, बातचीत के दौरान वह मणिपुर के हालात को लेकर भावुक हाे गईं। मैरी ने कहा कि बॉक्सिंग के जरिए उन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया, लेकिन अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है।