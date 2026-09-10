'बिग बॉस 20': मनोज तिवारी की बेटी बोलीं- मुझपे दोहरा दवाब, रेप की धमकी मिलती है

ऋति ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को एक अकेली अभिभावक के रूप में जिंदगी जीते देखा है, एक ऐसा अनुभव जिसने शायद उनके अपने नजरिए को भी प्रभावित किया हो।

उन्होंने कहा कि वह ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहतीं जहां कोई उनके जीवन पर इतना नियंत्रण रखे।

ऋति पेशे से गायिका, गीतकार, संगीतकार और निर्माता हैं, जिन्होंने यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर 'बारिश' और 'झूठी बेबी' समेत कई सिंगल रिलीज किए। उनके सोशल मीडिया पर 16.5 हजार फॉलोअर्स हैं।