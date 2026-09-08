'बिग बॉस 20' करा रहा डेजा वू का एहसास

पुरानी रणनीति या सिर्फ इत्तेफाक? 'बिग बॉस 20' में दिख रही पिछले प्रतियोगियों की झलक

लेखन ज्योति सिंह 06:11 pm Sep 08, 202606:11 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' शुरू होते ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा है। यूं तो घर के अंदर नए-नए चेहरों ने प्रवेश किया है, लेकिन उन्हें देखकर लोगों को 'डेजा वू' वाला एहसास हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं, कि वह पिछले सीजन के प्रतियोगियों की तरह लड़ाई व झगड़े कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका व्यक्तित्व, तौर-तरीके और गेम खेलने का नजरिया पुराने प्रतियोगियों से मिलता-जुलता लग रहा है।