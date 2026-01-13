LOADING...
असम के मशहूर गायक समर हजारिका का निधन, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने जताया शोक
मशहूर गायक समर हजारिका का निधन

असम के मशहूर गायक समर हजारिका का निधन, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने जताया शोक

लेखन ज्योति सिंह
Jan 13, 2026
02:01 pm
क्या है खबर?

असम के दिग्गज गायक भूपेन हजारिका के भाई और लोकप्रिय गायक-संगीतकार समर हजारिका का निधन हो गया है। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी परिवार की तरफ से साझा की गई है। बताया जाता है कि गायक को हाल ही में अस्पताल से छुट्‌टी मिली थी। 13 जनवरी को गुवाहाटी के निजारापार स्थित आवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 75 वर्षीय गायक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं।

श्रद्धांजलि

असम के मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दुख जताते हुए लिखा, 'उनकी भावपूर्ण आवाज हर अवसर को रोशन करती थी और उन्होंने असम के सांस्कृतिक परिदृश्य में अहम योगदान दिया। उन्होंने सुधाकांठा डॉ. भूपेन हजारिका की विरासत को आगे बढ़ाया और उनकी जन्म शताब्दी मनाने के हमारे प्रयासों में व्यापक योगदान दिया। उनके निधन से असम ने एक और सुनहरी आवाज खो दी है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

परिचय

जानिए कौन थे समर हजारिका

आधुनिक असमिया संगीत को आकार देने वाले परिवार में जन्मे गायक समर ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। जहां उनके बड़े भाई भूपेन एक दिग्गज वैश्विक सितारा बनकर भारतीय सिनेमा में उभरे, तो वहीं समर ने असम की सांस्कृतिक भूमि से जुड़े रहे। 1960 में अपने संगीतमय सफर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने कई असमिया फिल्मों में अपनी आवाज दी। उनकी कई एल्बम भी रिलीज हुईं जिन्हें लोगों द्वारा खूब सराहा गया है।

