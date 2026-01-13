मशहूर गायक समर हजारिका का निधन

असम के मशहूर गायक समर हजारिका का निधन, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने जताया शोक

लेखन ज्योति सिंह 02:01 pm Jan 13, 202602:01 pm

क्या है खबर?

असम के दिग्गज गायक भूपेन हजारिका के भाई और लोकप्रिय गायक-संगीतकार समर हजारिका का निधन हो गया है। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी परिवार की तरफ से साझा की गई है। बताया जाता है कि गायक को हाल ही में अस्पताल से छुट्‌टी मिली थी। 13 जनवरी को गुवाहाटी के निजारापार स्थित आवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 75 वर्षीय गायक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं।