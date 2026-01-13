असम के मशहूर गायक समर हजारिका का निधन, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने जताया शोक
क्या है खबर?
असम के दिग्गज गायक भूपेन हजारिका के भाई और लोकप्रिय गायक-संगीतकार समर हजारिका का निधन हो गया है। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी परिवार की तरफ से साझा की गई है। बताया जाता है कि गायक को हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली थी। 13 जनवरी को गुवाहाटी के निजारापार स्थित आवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 75 वर्षीय गायक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं।
श्रद्धांजलि
असम के मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दुख जताते हुए लिखा, 'उनकी भावपूर्ण आवाज हर अवसर को रोशन करती थी और उन्होंने असम के सांस्कृतिक परिदृश्य में अहम योगदान दिया। उन्होंने सुधाकांठा डॉ. भूपेन हजारिका की विरासत को आगे बढ़ाया और उनकी जन्म शताब्दी मनाने के हमारे प्रयासों में व्यापक योगदान दिया। उनके निधन से असम ने एक और सुनहरी आवाज खो दी है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Anguished by the passing away of veteran singer Shri Samar Hazarika.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 13, 2026
His soulful voice lighted up every occasion and he made indelible contributions to Assam's cultural scenario.
He also carried forward the rich legacy of Sudhakantha Dr. Bhupen Hazarika and extensively… pic.twitter.com/GlMbogWgNr
परिचय
जानिए कौन थे समर हजारिका
आधुनिक असमिया संगीत को आकार देने वाले परिवार में जन्मे गायक समर ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। जहां उनके बड़े भाई भूपेन एक दिग्गज वैश्विक सितारा बनकर भारतीय सिनेमा में उभरे, तो वहीं समर ने असम की सांस्कृतिक भूमि से जुड़े रहे। 1960 में अपने संगीतमय सफर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने कई असमिया फिल्मों में अपनी आवाज दी। उनकी कई एल्बम भी रिलीज हुईं जिन्हें लोगों द्वारा खूब सराहा गया है।