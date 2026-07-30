काला चश्मा पहनकर मंदिर पहुंची भूमि पेडनेकर तो भड़के लोग, पूछा- भक्ति है या फोटोशूट?

भूमि की इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्हें काले रंग की टी-शर्ट और डेनिम जींस पहने देखा जा सकता है। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी है और काले रंग का धूप वाला चश्मा लगाया है।

तस्वीर और वीडियो में अभिनेत्री हाथ जोड़कर भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिख रही हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सावन की शुरुआत के साथ, मैं आसान जीवन की नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने की शक्ति की प्रार्थना करती हूं। हर हर महादेव।'