भूमि पेडनेकर ने खतरनाक AQI पर चिंता जताई

मुंबई की 'जहरीली' हवा पर फूटा भूमि पेडनेकर का गुस्सा, बोलीं- ये दिल तोड़ने वाला

लेखन ज्योति सिंह 03:53 pm Nov 09, 202603:53 pm

क्या है खबर?

भूमि पेडनेकर ने दिवाली के बाद मुंबई में हवा की खराब गुणवत्ता पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि शहर में AQI स्तर बहुत खराब हो चुका है। देर रात तक पटाखों की आवाज सुनाई देती रही, जबकि इसकी इजाजत नहीं थी। उनके मुताबिक, यह दिल तोड़ने वाला है। बता दें कि शहर के 25 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 9 ने सोमवार सुबह खराब हवाई गुणवत्ता दर्ज की, जिसमें मुंबई का AQI स्तर 171 था।