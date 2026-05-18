भूमि पेडनेकर ने साझा किया भावुक पोस्ट

भूमि पेडनेकर की आंखों से क्यों छलके आंसू? तस्वीरों के साथ लिखा भावुक पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 07:04 pm May 18, 202607:04 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं। इसका कारण उनकी आगामी परियोजना नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया पोस्ट है जो अब वायरल हो रहा है। अपनी इस पोस्ट में अभिनेत्री ने बताया कि आखिर किससे मिलकर उनकी आंखें नम हो गईं। दरअसल, भूमि ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा की हैं और बताया कि उनकी मुलाकात परम पावन दलाई लामा से हुई। उन्होंने तस्वीरों के जरिए मुलाकात का अनुभव साझा किया है।