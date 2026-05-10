भूमि पेडनेकर ने 'द रॉयल्स 2' से किया किनारा?

भूमि पेडनेकर हुईं 'द रॉयल्स 2' से बाहर, कहानी का असर या ट्रोलिंग बनी वजह?

लेखन नेहा शर्मा 06:41 pm May 10, 202606:41 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज 'द रॉयल्स' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने सीरीज के दूसरे सीजन से बाहर होने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस बड़े फैसले के पीछे की मुख्य वजह पहले सीजन के दौरान हुई उनकी भारी ट्रोलिंग है। 'द रॉयल्स' के पहले सीजन में भूमि की एक्टिंग और उनके अंदाज को सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।