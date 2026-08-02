प्रधानमेंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र नारेबाजी से नाराज भूमि पेडनेकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र नारेबाजी पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- गाली-गलौज हमारी संस्कृति नहीं

लेखन नेहा शर्मा 07:25 pm Aug 02, 202607:25 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने हालिया छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अमर्यादित और अभद्र भाषा की कड़े शब्दों में निंदा की है। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में भूमि ने स्पष्ट कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने युवाओं से अपनी बात सभ्यता और सम्मान के साथ रखने की अपील की। क्या बोलीं भूमि, आइए जानते हैं।