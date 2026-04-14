'भूत बंगला' का गाना 'ओ सुंदरी' जारी, अक्षय कुमार का डांस कर देगा कायल

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Apr 14, 202612:11 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पहली बार अक्षय के साथ वामिका गब्बी मुख्य किरदार में नजर आई हैं। राजपाल यादव, तब्बू, परेश रावल और असरानी भी अहम किरदारों में नजर आए हैं। निर्माताओं ने फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म से नया गाना 'ओ सुंदरी' जारी कर दिया है। शादी-संगीत के समारोह पर आधारित यह गाना आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है।