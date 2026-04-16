'भूत बंगला' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सितारे

'भूत बंगला' की स्क्रीनिंग में लगा फिल्मी सितारों का मेला, तब्बू-वामिका ने खींचा ध्यान

लेखन ज्योति सिंह 12:04 pm Apr 16, 202612:04 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। यह फिल्म उनकी और निर्देशक प्रियदर्शन की वापसी का प्रतीक है, जिन्होंने 'भूल भुलैया', 'दे दना दन' और 'खट्‌टा मीठा' जैसी कई हिट फिल्में कीं। 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है, जबकि 16 अप्रैल को रात 9 बजे से पेड प्रिव्यू आयोजित होंगे। इससे पहले, मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें फिल्म के कलाकार समेत कई सितारों ने शिरकत की।