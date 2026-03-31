'भूत बंगला' की अवधि का हुआ खुलासा

'भूत बंगला' होगी अक्षय कुमार की दूसरी सबसे लंबी फिल्म? हुआ ये खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 02:15 pm Mar 31, 202602:15 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। फिल्म के गाने और टीजर जारी हो चुके हैं, जबकि ट्रेलर का आना अभी बाकी है। इसके जरिए निर्देशक प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी वापसी कर रही है जो 'हेरा फेरी', 'भागम भाग' और 'खट्‌टी-मीठा' जैसी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन कर चुके हैं। हालिया रिपोर्ट्स में 'भूत बंगला' की कुल अवधि को लेकर बड़ार खुलासा हुआ है।