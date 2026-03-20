नवरात्रि में भारती सिंह ने दिखाई दूसरे बेटे की झलक, देखते ही दिल हार बैठे फैंस
क्या है खबर?
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने पिछले साल दिसंबर में अपने दूसरे बेटे 'काजू' यशवीर का स्वागत किया था। बेटे के जन्म के 4 महीने बाद काॅमेडी क्वीन ने उसकी पहली झलक फैंस को दिखाई है। नवरात्रि 2026 के खास मौके पर, भारती और हर्ष ने परिवार के साथ घर में एक समारोह आयोजित किया था जिसकी झलक उन्होंने अपने ताजा व्लॉग में दिखाई। इसी दौरान दंपति ने अपने दूसरे बेटे के चेहरे को सार्वजनिक तौर पर फैंस को दिखाया।
व्लॉग
हर्ष लिंबाचिया ने बेटे के लिए व्लॉग में कही ये बात
भारती के लेखक पति, हर्ष ने व्लॉग में कहा, "कितना (यशवीर) प्यारा है ना यार। बिल्कुल भारती की तरह है।" इसपर कॉमेडी क्वीन कहती हैं, "नहीं, हर्ष जैसा है। गोला (लक्ष्य) भी पहले मेरे जैसा था, बाद में हर्ष जैसा हो गया। अब हमें उसके चेहरे पर कोई इमोजी लगाने की जरूरत नहीं है।" भारती ने यशवीर को लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनाए थे। पहले उन्होंने बेटे के चेहरे को फूलों से छिपाया, बाद में उसका चेहरा दिखाया।
प्रतिक्रिया
भारती और हर्ष के बेटे पर फैंस ने लुटाया प्यार
उधर भारती और हर्ष के बेटे पर फैंस भी अपना बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यशवीर बिल्कुल अपने पिता हर्ष के ऊपर गया है, जबकि कुछ का मानना है कि वह अपने बड़े भाई लक्ष्य की तरह दिखता है। फैंस ने खूब सारे दिल वाले इमोजी साझा करते हुए 'काजू' पर अपना प्यार बरसाया है। काम की बात करें, तो भारती इन दिनों 'लाफ्टर शेफ 3' में नजर आ रही हैं।