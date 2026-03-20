नवरात्रि में भारती सिंह ने दिखाई दूसरे बेटे की झलक, देखते ही दिल हार बैठे फैंस

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Mar 20, 202610:07 am

क्या है खबर?

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने पिछले साल दिसंबर में अपने दूसरे बेटे 'काजू' यशवीर का स्वागत किया था। बेटे के जन्म के 4 महीने बाद काॅमेडी क्वीन ने उसकी पहली झलक फैंस को दिखाई है। नवरात्रि 2026 के खास मौके पर, भारती और हर्ष ने परिवार के साथ घर में एक समारोह आयोजित किया था जिसकी झलक उन्होंने अपने ताजा व्लॉग में दिखाई। इसी दौरान दंपति ने अपने दूसरे बेटे के चेहरे को सार्वजनिक तौर पर फैंस को दिखाया।