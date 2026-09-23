'भाभीजी घर पर हैं' के अभिनेता ईश्वर ठाकुर ICU में भर्ती, परिवार ने मांगी आर्थिक मदद
क्या है खबर?
'भाभीजी घर पर हैं' और 'FIR' जैसे लोकप्रिय टीवी शो में नजर आए अभिनेता ईश्वर ठाकुर ICU में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि वह गंभीर संक्रमण से जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें महाराष्ट्र के ठाणे में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता को ICU में रखा गया है, जहां वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। परिवार ने इस मुश्किल वक्त में आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है।
तबीयत
ईश्वर की बहन ने उनकी सेहत पर दिया अपडेट
फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, ईश्वर की छोटी बहन जयश्री ने उनकी गंभीर हालत का खुलासा किया है।
उन्होंने बताया कि उनके भाई को 2020 में कोविड लॉकडाउन से 3 महीने पहले पैर में चोट लगी थी। मधुमेह के चलते उनका घाव ठीक नहीं हुआ और संक्रमण पूरे शरीर में फैल गया।
जयश्री के अनुसार, 2-3 दिन पहले हालत बिगड़ने पर अभिनेता को अस्पताल ले जाया गया। तब से वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं।
अपील
इलाज में खर्च हो गई जमा पूंजी
जयश्री ने आगे बताया कि अभिनेता के इलाज में परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। कुछ और कराने की क्षमता नहीं बची, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि 'FIR' और 'भाभीजी घर पर हैं' के निर्माताओं और ईश्वर के कुछ सह-कलाकारों (कविता कौशिक) से वित्तीय सहायता मिली थी, जिससे परिवार ने अब तक उनका इलाज करवाया है।
बता दें, ईश्वर अविवाहित हैं और वर्तमान में अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहते हैं।