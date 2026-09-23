ईश्वर ठाकुर की हालत बेहद गंभीर

'भाभीजी घर पर हैं' के अभिनेता ईश्वर ठाकुर ICU में भर्ती, परिवार ने मांगी आर्थिक मदद

लेखन ज्योति सिंह 04:55 pm Sep 23, 202604:55 pm

क्या है खबर?

'भाभीजी घर पर हैं' और 'FIR' जैसे लोकप्रिय टीवी शो में नजर आए अभिनेता ईश्वर ठाकुर ICU में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि वह गंभीर संक्रमण से जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें महाराष्ट्र के ठाणे में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता को ICU में रखा गया है, जहां वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। परिवार ने इस मुश्किल वक्त में आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है।