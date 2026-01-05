विपुल अमृतलाल शाह की 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' का ऐलान

'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' से फिर खुलेगी इतिहास के पन्नों की सच्चाई, रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:52 pm Jan 05, 202601:52 pm

क्या है खबर?

अदा शर्मा की फिल्म 'द केरल स्टोरी' को रिलीज से पहले खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि यही फिल्म रिलीज होकर दर्शकों का दिल जीत ले गई। इसी सफलता को देखते हुए फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह सीक्वल लेकर आ रहे हैं। यूट्यूब पर 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' के शीर्षक वीडियो के साथ इसकी रिलीज तारीख का ऐलान किया गया है। इस बार फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह कर रहे हैं। कलाकारों के नाम आना बाकी हैं।