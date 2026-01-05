'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' से फिर खुलेगी इतिहास के पन्नों की सच्चाई, रिलीज तारीख का ऐलान
क्या है खबर?
अदा शर्मा की फिल्म 'द केरल स्टोरी' को रिलीज से पहले खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि यही फिल्म रिलीज होकर दर्शकों का दिल जीत ले गई। इसी सफलता को देखते हुए फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह सीक्वल लेकर आ रहे हैं। यूट्यूब पर 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' के शीर्षक वीडियो के साथ इसकी रिलीज तारीख का ऐलान किया गया है। इस बार फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह कर रहे हैं। कलाकारों के नाम आना बाकी हैं।
रिलीज
'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' इस तारीख को होगी रिलीज
'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' के टीजर में सिर्फ फिल्म के नाम को दर्शाया गया है। इसके कैप्शन में लिखा है, 'उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कहानी थी। उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की; उन्होंने इसे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई रुकी नहीं। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होतीं। इस बार यह और भी गहरी है। इस बार, यह और भी दर्द देती है। 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी'। ये फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
...and it continues, Beyond the Kerala Story— Sunshine Pictures (@sunshinepicture) January 5, 2026
Presented by Vipul Amrutlal Shah & Sunshine Pictures.
Directed by Kamakhya Narayan Singh
Co-produced by Aashin A Shah
In cinemas on 27th February, 2026.#VipulAmrutlalShah @Aashin_A_Shah @kamakhyanarayan @sunshinepicture pic.twitter.com/QGWblNQyXj