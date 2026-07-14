अगर 'प्रीतम एंड पेड्रो' ने जीता आपका दिल, तो ये 5 वेब सीरीज भी जरूर देखें

'द फैमिली मैन' पारिवारिक ड्रामा और हास्य का एक बेहतरीन मिश्रण है।

इसकी कहानी श्रीकांत तिवारी नाम के एक मध्यम-वर्गीय व्यक्ति की है, जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर काम करता है और अपनी पेशेवर व निजी जिंदगी की उलझनों को संभालता है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

सीरीज 'असुर' को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसमें अरशद वारसी मुख्य भूमिका में हैं और इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मुकाबला एक क्रिमिनल से होता है।