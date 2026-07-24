OTT पर देखें मणिरत्नम की ये बेहतरीन फिल्म

अगर नहीं देखीं मणिरत्नम की ये फिल्में, तो OTT पर आज ही लें मजा

लेखन अंशिका शुक्ला 05:59 pm Jul 24, 202605:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक मणिरत्नम अपनी शानदार कहानी कहने की शैली और यादगार फिल्मों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई ऐसी फिल्में बनाई हैं, जिन्हें दर्शकों और समीक्षकों दोनों का भरपूर प्यार मिला। उनकी फिल्मों में दमदार कहानी, बेहतरीन निर्देशन और शानदार अभिनय का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं मणिरत्नम की उन बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।