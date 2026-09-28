OTT पर देखें ये कोर्टरूम थ्रिलर फिल्में

कोर्टरूम के इन थ्रिलर फिल्मों का सस्पेंस कर देगा हैरान, OTT पर जरूर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 05:59 pm Sep 28, 202605:59 pm

क्या है खबर?

कोर्टरूम ड्रामा फिल्मों की सबसे अच्छी चीज उनकी रोमांचक कहानी और गहरा सस्पेंस होता है, जो दर्शकों को अंत तक जोड़े रखता है। भारतीय सिनेमा में कई ऐसी शानदार फिल्में बनी हैं, जिनमें अदालत की लड़ाई के साथ समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों को भी सामने रखा गया है। इन फिल्मों की कहानी और बेहतरीन अभिनय ने दर्शकों पर खास छाप छोड़ी है। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।