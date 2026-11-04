बेंगलुरु के IT इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया

आयुष्मान खुराना और तुषार कपूर को धमकी देने के आरोप में IT इंजीनियर गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 05:41 pm Nov 04, 202605:41 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और तुषार कपूर को धमकी देने के मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बेंगलुरु के एक 30 साल के IT इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई अभिनेताओं को धमकी और जबरन वसूली वाला मैसेज भेजने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा बॉलीवुड सितारों को धमकाने और गोलीबारी की घटनाओं का फायदा उठाकर जल्दी पैसा कमाने का सोचा था।