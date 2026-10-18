कोलकाता भगदड़ हादसे से टूटे बंगाली सितारे, प्रोसेनजीत चटर्जी ने लिखा- इस दर्द को स्वीकारना मुश्किल

अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी ने लिखा, 'मैं चोरबागान की इस दर्दनाक घटना को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि त्योहार का ये पावन और खुशी का माहौल ऐसे गहरे मातम में बदल जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।'

उधर घटना से बेहद आहत अभिनेत्री सुभाश्री गांगुली ने भी गहरा दुख जताया।