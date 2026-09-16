भारतीय लोककथाओं को दिखाती हैं ये फिल्में

'द वन' से पहले इन फिल्मों में दिखा भारतीय लोककथाओं और मान्यताओं का असली डर

लेखन ज्योति सिंह 07:28 pm Sep 16, 202607:28 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' काफी चर्चा में है। एकता कपूर द्वारा निर्मित यह एक अलौकिक व पौराणिक सस्पेंस-थ्रिलर है, जिसमें भारतीय लोककथाओं और प्राचीन मान्यताओं को दर्शाया गया है। फिल्म बिहार के पटना स्थित 16वीं सदी के 400 साल पुरानी वन देवी मंदिर के रहस्यों को उजागर करती है। इससे पहले भी भारतीय सिनेमा में ऐसी फिल्में आई हैं, जिनमें लोककथाओं और रहस्यों काे दिखाया गया है। यहां डालिए एक नजर।