'इक्का' में वकील बने सनी देओल, ये सितारे भी कोर्टरूम में लड़ चुके 'इंसाफ का दंगल'
क्या है खबर?
सनी देओल को जंग के मैदान में कई बार दहाड़ते हुए देखा गया है। इस बार वह कोर्टरूम में न्याय के लिए आवाज बुलंद करते हुए नजर आएगा, क्योंकि उनकी फिल्म 'इक्का' 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। 'दामिनी' (1993) की रिलीज के करीब 33 साल बाद, सनी एक बार फिर वकील के किरदार में नजर आएंगे। उनके पहले किन-किन अभिनेताओं ने वकील बनकर पर्दे पर दमदार किरदार निभाया है, आइए जानते हैं।
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अक्षय कुमार
'जॉली LLB 2' में अक्षय कुमार ने छोटे शहर के नौसिखिया वकील 'जगदीश्वर प्रसाद उर्फ जॉली' का किरदार निभाकर खूब चर्चा बटोरी थी। कोर्टरूम ड्रामा को कॉमेडी और संजीदगी के साथ पेश करने के कारण लोग आज भी उनके किरदार को नहीं भूले। पिछले साल इसकी तीसरी कड़ी 'जॉली LLB 3' रिलीज हुई। इसमें अभिनेता ने एक बार फिर अपने किरदार को दोहराया और दर्शकों को खूब हंसाया था। अरशद वारसी भी उनके साथ वकील के किरदार में नजर आए।
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अमिताभ बच्चन और शाहिद कपूर
अमिताभ बच्चन भी वकील के किरदार को निभाकर लोगों का प्यार हासिल कर चुके हैं। उन्होंने 'पिंक' (2016) में 'दीपक सहगल' नाम के एक रिटायर्ड वकील की भूमिका निभाई थी, जो लड़कियों की सुरक्षा और उनकी मर्जी को बुलंद आवाज में कोर्टरूम में रखते नजर आए थे। 'बत्ती गुल मीटर चालू' (2018) में शाहिद कपूर ने इस जॉनर को आजमाया था। वह वकील 'सुशील कुमार पंत' के किरदार में थे, जो भारी-भरकम बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ता है।
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अक्षय खन्ना और सनी
अक्षय खन्ना भी 'सेक्शन 375' और 'दीवानगी' जैसी फिल्मों से कोर्ट की पिच पर चौके-छक्के लगा चुके हैं। 'दीवानगी' (2002) में उन्होंने अजय देवगन को बचाने के लिए एक तेज-तर्रार क्रिमिनल वकील का किरदार निभाया था। दिलचस्प बात ये है कि वह फिल्म 'इक्का' में भी मुख्य किरदार में हैं। 'दामिनी' में सनी ने वकील 'गोविंद' का किरदार निभाया, जिसने "तारीख पर तारीख" और "चिल्लाओ मत, ये अदालत है" जैसे यादगार डायलॉग बोलकर लोगों को अपना दीवाना बना दिया था।