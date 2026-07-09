'इक्का' में वकील बने सनी देओल, ये सितारे भी कोर्टरूम में लड़ चुके 'इंसाफ का दंगल'

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अमिताभ बच्चन और शाहिद कपूर

अमिताभ बच्चन भी वकील के किरदार को निभाकर लोगों का प्यार हासिल कर चुके हैं। उन्होंने 'पिंक' (2016) में 'दीपक सहगल' नाम के एक रिटायर्ड वकील की भूमिका निभाई थी, जो लड़कियों की सुरक्षा और उनकी मर्जी को बुलंद आवाज में कोर्टरूम में रखते नजर आए थे। 'बत्ती गुल मीटर चालू' (2018) में शाहिद कपूर ने इस जॉनर को आजमाया था। वह वकील 'सुशील कुमार पंत' के किरदार में थे, जो भारी-भरकम बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ता है।