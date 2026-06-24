'ईथा' में श्रद्धा कपूर का दिखा नया और दमदार अवतार

'ईथा' में श्रद्धा कपूर ही नहीं, इन अभिनेत्रियों ने भी बायोपिक में निभाए चौंकाने वाले किरदार

लेखन ज्योति सिंह 08:45 am Jun 24, 202608:45 am

क्या है खबर?

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' का टीजर आधिकारिक तौर पर जारी हो गया है। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित और लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित, यह महाराष्ट्र की मशहूर लावणी डांसर विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित बायोपिक है। फिल्म में पहली बार अभिनेत्री का बिल्कुल अलग और दमदार अवतार दिखा है। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। वैसे, श्रद्धा से पहले भी कई अभिनेत्रियां रही हैं, जिन्होंने ग्लैमर छोड़ पर्दे पर 'रियल लाइफ' किरदारों से चौंकाया। आइए डालते हैं एक नजर।