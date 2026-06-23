'ईथा' का दमदार टीजर जारी, विठाबाई नारायणगांवकर बनकर तहलका मचाने आईं श्रद्धा कपूर

लेखन ज्योति सिंह 03:48 pm Jun 23, 202603:48 pm

क्या है खबर?

श्रद्धा कपूर को आखिरी बार ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री 2' (2024) में देखा गया था। अब वह अपनी बहुचर्चित फिल्म 'ईथा' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का टीजर पहली बार शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था। अब निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर 'ईथा' का टीजर यूट्यूब पर जारी कर दिया है। इसमें अभिनेत्री पहली बार बिल्कुल अलग किरदार में दिखी हैं।