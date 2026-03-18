सैफ अली खान से पहले इन अभिनेताओं को मिला था फिल्म 'हम तुम' का प्रस्ताव

खुलासा निर्देशक ने 'हम तुम' से जुड़ा ये खुलासा किया स्क्रीन से बातचीत में, कुणाल ने बताया कि 'हम तुम' के लिए ऋतिक रोशन और आमिर खान को अप्रोच किया गया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आमिर ने फिल्म ठुकराई थी, तो उन्होंने कहा, "नहीं, सच कहूं तो आमिर ने स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं थी। उस समय उनका रीना दत्ता से पहला तलाक चल रहा था। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऋतिक को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी लेकिन वो इसे करने के लिए तैयार नहीं थे।"

कारण इस कारण ऋतिक रोशन ने ठुकराया था किरदार निर्देशक ने आगे कहा, "उन्होंने (ऋतिक) कहा था, 'मुझे यकीन नहीं है कि 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' (2003) में मेरा किरदार कैसा दिखेगा या उसे स्वीकार किया जाएगा', और ऐसा हुआ भी नहीं। मेरी अपनी फिल्म 'मुझसे दोस्ती करोगे!' (2002) में मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा, 'यह फिल्म तो सोने जैसी है! अभी मुझे इसे करने का आत्मविश्वास नहीं है। मैं उस स्थिति में नहीं हूं।"

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