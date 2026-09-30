26/11 मुंबई हमले को दिखाती हैं ये फिल्में

राजकुमार राव की 'प्रहार' से पहले, इन फिल्माें में दिखा 26/11 मुंबई हमले का खौफनाक मंजर

लेखन ज्योति सिंह 06:41 pm Sep 30, 202606:41 pm

क्या है खबर?

राजकुमार राव इस वक्त अपनी आगामी फिल्म 'प्रहार: द उज्जवल निकम स्टोरी' को लेकर चर्चा में हैं। यह एक बायोग्राफिकल कोर्टरूम क्राइम-ड्रामा है, जो 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले भारतीय वकील उज्जवल निकम के असल संघर्ष पर आधारित है। यह फिल्म 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। इससे पहले उन फिल्मों के बारे में जानिए, जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले के खौफनाक मंजर को दिखाया है।