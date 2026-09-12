'हैवान' देखने से पहले सैफ अली खान की ये 5 फिल्में OTT पर जरूर देखें

साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल चाहता है' में सैफ के साथ आमिर खान और अक्षय खन्ना नजर आए थे। फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'हम तुम' साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सैफ के साथ रानी मुखर्जी मुख्य किरदार में दिखाई दी थीं। इस फिल्म का लुफ्त आप OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं।