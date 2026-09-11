पुलिस एनकाउंटर पर बनी इन फिल्मों ने मचाया तहलका, 'दायरा' से पहले जरूर देखें

साल 2004 में आई 'अब तक छप्पन' फिल्म में नाना पाटेकर ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट साधु अगाशे का किरदार निभाया था। उनका किरदार मुंबई पुलिस ऑफिसर दया नायक से प्रेरित था, जो शहर के अंडरवर्ल्ड से निपटने के अपने सख्त तरीकों के लिए जाने जाते थे।

जॉन अब्राहम की फिल्म 'बाटला हाउस' दिल्ली में 2008 में हुए विवादित एनकाउंटर पर आधारित थी। यह फिल्म सिर्फ एनकाउंटर पर ही नहीं, बल्कि उसके बाद हुई घटनाओं को भी दिखाती है।