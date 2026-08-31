पृथ्वीराज सुकुमारन की बॉलीवुड फिल्में

पृथ्वीराज सुकुमारन का बॉलीवुड से रिश्ता पुराना, 'दायरा' से पहले इन फिल्माें से बटोरी सराहना

लेखन ज्योति सिंह 05:58 pm Aug 31, 202605:58 pm

क्या है खबर?

मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी अगली बॉलीवुड फिल्म 'दायरा' से चर्चा में हैं। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस इन्वेस्टिगेटिव क्राइम-थ्रिलर में उनके साथ करीना कपूर मुख्य किरदार में दिखेंगी। यह 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करने जा रही है। वैसे यह पहला मौका नहीं है, जब पृथ्वीराज को किसी हिंदी फिल्म में रंग जमाते हुए देखा जाएगा। उनकी बॉलीवुड फिल्मों की सूची काफी पुरानी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं अभिनेता की पिछली हिंदी फिल्मों पर।