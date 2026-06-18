'बटवारा 1947' का दमदार टीजर जारी, विभाजन के बीच इंसानियत की हत्या रूह कंपा देंगी

लेखन ज्योति सिंह 12:48 pm Jun 18, 202612:48 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बटवारा 1947' का मोशन पोस्टर जारी करने के बाद अब टीजर आ गया है। आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा निर्मित यह फिल्म विभाजन के उस दौर काे दिखाएगी जब मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्याएं की गई थीं। फिल्म का लेखन और निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें शबाना आज़मी, प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल जैसे सितारे भी शामिल हैं, जबकि अभिमन्यु सिंह ने खलनायक का किरदार निभाया है।