फिल्म 'बटवारा 1947' से कलाकारों का पोस्टर जारी

'बटवारा 1947' के पोस्टर में सनी देओल दिखे भावुक, अन्य कलाकारों की झलक भी आई

लेखन ज्योति सिंह 04:10 pm Jun 17, 202604:10 pm

क्या है खबर?

आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'बटवारा 1947' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से है। सनी देओल अभिनीत इस फिल्म से प्रीति जिंटा बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। फिल्म का मोशन पोस्टर कुछ दिन पहले जारी किया गया था। अब कलाकारों के पहले पोस्टर जारी किए गए हैं। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी यह फिल्म प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्या ई नई' पर आधारित होगी।