'बटवारा 1947' का पोस्टर देख चौंके लोग, कनिका कपूर को बताया कियारा आडवाणी की हमशक्ल

'बटवारा 1947' एक पार्टिशन ड्रामा है, जिसे राजकुमार संतोषी ने निर्देशित किया है। यह फिल्म कनिका का बॉलीवुड डेब्यू है। कनिका इससे पहले 'एक दूजे के वास्ते 2' और 'मॉडर्न परिवार' जैसे टीवी शोज से अपनी पहचान बना चुकी हैं।

इस फिल्म में शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल जैसे कलाकार भी हैं। वहीं, यह फिल्म 20 साल बाद सनी देओल और प्रीति जिंटा को एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ ला रही है।

निर्देशक राजकुमार ने बताया कि यह वो आखिरी फिल्म थी जिसे धर्मेंद्र ने देखा था। उन्होंने तो इसकी कामयाबी का अंदाजा पहले ही लगा लिया था।