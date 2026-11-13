'बैंडिट क्वीन' के सीक्वल पर लगी मुहर

शेखर कपूर की 'बैंडिट क्वीन' का आएगा सीक्वल, इस निर्देशक को सौंपी गई जिम्मेदारी

लेखन ज्योति सिंह 02:39 pm Nov 13, 202602:39 pm

क्या है खबर?

फिल्ममेकर शेखर कपूर ने 1994 में आई फिल्म 'बैंडिट क्वीन' के जरिए डकैत फूलन देवी की जिंदगी को पर्दे पर उतारा था। उस वक्त दर्शकों ने भी फिल्म को सराहा था। ताजा अपडेट है कि 3 दशक के बाद इसके सीक्वल पर आधिकारिक मुहर लगाई गई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए फूलन देवी की जिंदगी के एक और चैप्टर को दिखाया जाएगा। इसके निर्देशन की जिम्मेदारी फिल्म 'सतलुज' वाले हनी त्रेहान ने उठाई है।