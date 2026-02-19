BAFTA 2026 में आलिया भट्‌ट होंगी शामिल

BAFTA 2026: भारत में कब और कहां देख सकेंगे पुरस्कार? आलिया भट्‌ट बढ़ाएंगी मान

लेखन ज्योति सिंह 04:55 pm Feb 19, 202604:55 pm

क्या है खबर?

प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह BAFTA का आयोजन हर साल फरवरी महीने में होता है। इस बार भी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फ‍िल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के 79वें संस्करण (BAFTA 2026) का भव्य आयोजन होने के लिए तैयार है। यह समारोह लंदन के मशहूर रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया जाएगा, जिसकी मेजबानी एलन कमिंग करेंगे। बता दें, पिछले 2 संस्करण की मेजबानी डेविड टेनेंट ने की थी। इस खास अवसर पर अभिनेत्री आलिया भट्‌ट बतौर प्रस्तुतकर्ता भारत का मान बढ़ाती दिखाई देंगी।