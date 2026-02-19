BAFTA 2026: भारत में कब और कहां देख सकेंगे पुरस्कार? आलिया भट्ट बढ़ाएंगी मान
क्या है खबर?
प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह BAFTA का आयोजन हर साल फरवरी महीने में होता है। इस बार भी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के 79वें संस्करण (BAFTA 2026) का भव्य आयोजन होने के लिए तैयार है। यह समारोह लंदन के मशहूर रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया जाएगा, जिसकी मेजबानी एलन कमिंग करेंगे। बता दें, पिछले 2 संस्करण की मेजबानी डेविड टेनेंट ने की थी। इस खास अवसर पर अभिनेत्री आलिया भट्ट बतौर प्रस्तुतकर्ता भारत का मान बढ़ाती दिखाई देंगी।
आयोजन
जानिए भारत में कब और कहां देख सकेंगे समारोह
BAFTA पुरस्कार का अयोजन 22 फरवरी, यानी रविवार को शाम 7 बजे से होगा। भारतीय समयानुसार यह रात 12:30 बजे से शुरू होगा जिसका हर सिनेप्रमी इंतजार कर रहा है। इसे सोनी लिव पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा, 'लायन्सगेट प्ले' और BAFTA के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। अथितियों में आलिया के अलावा, निर्माता रितेश सिधवानी, सिलियन मर्फी, एलिसिया विकेंडर, लिटिल सिम्ज, गिलियन एंडरसन, माइकल बी. जॉर्डन और केट हडसन जैसे सितारे शामिल हाेंगे।
उम्मीद
फरहान अख्तर की फिल्म से भारत को उम्मीद
BAFTA 2026 के लिए निर्माता जोआचिम ट्रायर की फिल्म 'सेंटिमेंटल वैल्यू' और निर्देशक गिलर्मो डेल टोरो की फिल्म 'फ्रेंकस्टीन' को 8-8 नामांकन हासिल हुए हैं। इस बार उम्मीद भारत के पास भी है, क्योंकि फरहान अख्तर की मणिपुरी फिल्म 'बूंग' को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में नामांकन हासिल हुआ है। यही नहीं, अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'द परफेक्ट नेबर' को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में नामांकन मिला है, जिसकी निर्माता-निर्देशक भारतीय मूल की गीता गांधभीर हैं।