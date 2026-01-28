अरिजीत सिंह के संन्यास से बॉलीवुड को लगा झटका, इन गायकों ने जताई हैरानी
क्या है खबर?
मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास लेने का ऐलान करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया है। फैंस के साथ-साथ संगीत इंडस्ट्री को भी गायक के इस फैसले से झटका लगा है। रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर हैरानी जताते हुए सिर्फ 3 शब्दों में लिखा, 'सदियों में एक।' वहीं बी प्राक ने लिखा, 'लाइफटाइम फैन।' उनके अलावा इंडस्ट्री के अन्य गायकों ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
"आपके बिना फिल्म संगीत कभी वैसा नहीं रहेगा"
अमाल मलिक ने लिखा, 'ये सुनकर बहुत दुखी हूं...समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं! मैं अरिजीत का फैन था और हमेशा रहूंगा! यही अंतिम फैसला है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपके बिना फिल्म संगीत कभी वैसा नहीं रहेगा, मेरे भाई!' लॉरेन गॉटलिब लिखती हैं, 'कलात्मक स्वतंत्रता!! कितनी खूबसूरत बात है। बधाई हो!! आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए बेताब हूं।' वहीं ऋचा चड्ढा ने रोने वाला इमोजी साझा किया।
फैसला
संगीत बनाना बंद नहीं करेंगे अरिजीत
अरिजीत ने अपने फैंस को आश्वासन दिया है कि वह अपने अधूरे सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। उन्होंने लिखा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं संगीत बनाना बंद नहीं करूंगा। मुझे अपने कुछ लंबित काम पूरे करने हैं, मैं उन्हें पूरा कर लूंगा, इसलिए हो सकता है कि इस साल आपको कुछ गाने सुनने को मिलें।' संन्यास लेने के फैसले पर गायक ने कहा, 'मैं अपना खुद का संगीत बनाऊंगा। जब भी मैं तैयार होऊंगा, अपना संगीत लेकर आऊंगा।'