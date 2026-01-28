अरिजीत सिंह के संन्यास से बॉलीवुड को लगा झटका, इन गायकों ने जताई हैरानी

प्रतिक्रिया

"आपके बिना फिल्म संगीत कभी वैसा नहीं रहेगा"

अमाल मलिक ने लिखा, 'ये सुनकर बहुत दुखी हूं...समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं! मैं अरिजीत का फैन था और हमेशा रहूंगा! यही अंतिम फैसला है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपके बिना फिल्म संगीत कभी वैसा नहीं रहेगा, मेरे भाई!' लॉरेन गॉटलिब लिखती हैं, 'कलात्मक स्वतंत्रता!! कितनी खूबसूरत बात है। बधाई हो!! आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए बेताब हूं।' वहीं ऋचा चड्ढा ने रोने वाला इमोजी साझा किया।