बादशाह ने की 'रामायण' के कलाकारों की प्रशंसा की

'रामायण' देखकर गदगद हुए बादशाह, भारतीय सिनेमा की इज्जत रखने के लिए निर्माताओं को किया धन्यवाद

लेखन अंशिका शुक्ला 10:17 am Nov 05, 202610:17 am

क्या है खबर?

गायक और रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर फिल्म 'रामायण' की तारीफ की है। उन्होंने फिल्म के कलाकारों के अभिनय और निर्माताओं के दृष्टिकोण की जमकर सराहना की। बादशाह ने खास तौर पर रावण का किरदार निभा रहे यश को प्रभावशाली बताया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सिनेमा और उसके गौरवशाली इतिहास का सम्मान बनाए रखने के लिए निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी का भी आभार जताया।