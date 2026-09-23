'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे सीजन पर आया अपडेट

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे सीजन पर कब शुरू होगा काम? आ गया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 03:21 pm Sep 23, 202603:21 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर सितंबर, 2025 में नेटफ्लिक्स पर हुआ था। फिल्मी पर्दे के पीछे की हकीकत, हास्य और एक्शन से भरपूर यह ड्रामा दर्शकों को भी खूब पसंद आया। लक्ष्य, राघव जुयाल, मोना सिंह और बॉबी देओल जैसे कलाकार इस सीरीज का हिस्सा थे। ताजा अपडेट है कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दूसरा सीजन आने के लिए तैयार है, जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं।