'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे सीजन पर कब शुरू होगा काम? आ गया ये अपडेट
क्या है खबर?
शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर सितंबर, 2025 में नेटफ्लिक्स पर हुआ था। फिल्मी पर्दे के पीछे की हकीकत, हास्य और एक्शन से भरपूर यह ड्रामा दर्शकों को भी खूब पसंद आया। लक्ष्य, राघव जुयाल, मोना सिंह और बॉबी देओल जैसे कलाकार इस सीरीज का हिस्सा थे। ताजा अपडेट है कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दूसरा सीजन आने के लिए तैयार है, जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं।
शूटिंग
अगले साल से शुरू हो जाएगी दूसरे सीजन की शूटिंग
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, आर्यन के निर्देशन में 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2' की शूटिंग मार्च, 2027 से शुरू होने वाली है, जिसमें पहले सीजन के कलाकार लौटेंगे।
इसमें 'आसमान सिंह' के रूप में लक्ष्य, 'करिश्मा तलवार' के रूप में सहर बंबा, 'अजय तलवार' के रूप में बॉबी, 'परवेज' के रूप में राघव और 'सान्या' के रूप में अन्या सिंह शामिल हैं।
अन्य कलाकारों में मनोज पाहवा, मनीष चौधरी और रजत बेदी भी अपने किरदारों में वापसी करेंगे।
सीरीज
दूसरे सीजन की कहानी को गुप्त रख रहे निर्माता
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की कहानी बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान ने मिलकर लिखी थी, जिसका अंत एक अप्रत्याशित और रोमांचक मोड़ पर हुआ था।
तब से दर्शक इसके अगले अध्याय के बारे में जानने के लिए बेहद उत्साहित हैं।
फिलहाल, निर्माता दूसरे सीजन की कहानी को अभी गुप्त रख रहे हैं, लेकिन यह अपडेट फैंस का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहा है।
बता दें, सीरीज का निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया था।