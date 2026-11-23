बाबिल खान 6 साल बाद भी ऑडिशन से घबराते हैं

बाबिल खान के लिए आज भी मुश्किल है ऑडिशन देना, बोले- 'मुझे डर लगता है'

लेखन अंशिका शुक्ला 07:36 pm Nov 23, 202607:36 pm

क्या है खबर?

अभिनेता बाबिल खान ने एक पॉडकास्ट में फिल्म इंडस्ट्री में अपने अनुभवों और जिंदगी में आए बदलावों पर बात की। उन्होंने बताया कि अब वह फिल्म के सेट पर काम करने में सहज महसूस करते हैं, लेकिन ऑडिशन को लेकर आज भी घबराते हैं। बाबिल ने कहा कि किसी किरदार के लिए ऑडिशन देना और फिल्म की शूटिंग करना बिल्कुल अलग अनुभव हैं। सेट पर उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लेकिन ऑडिशन में डर बना रहता है।