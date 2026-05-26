बाबिल खान की मलयालम फिल्म पर आया अपडेट

बाबिल खान ने मलयालम फिल्म के लिए कसी कमर, बोले- यह मेरे लिए शानदार अनुभव

लेखन ज्योति सिंह 01:31 pm May 26, 202601:31 pm

क्या है खबर?

बाबिल खान को लेकर कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वह मलयालम सिनेमा में कदम रख रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वह जाने-माने फिल्म निर्देशक बाबू जनार्दनन की मलयालम फिल्म 'गांधी बाजार संडे मार्केट' का हिस्सा बनने वाले हैं। अब अभिनेता की इस परियोजना से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है, जो फैंस को उत्साहित कर देगा। बताया जा रहा है कि बाबिल ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है।