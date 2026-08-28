बाबा रामदेव और कंगना रनौत ने आपसी मनमुटाव खत्म किए

कंगना रनौत और बाबा रामदेव का विवाद खत्म, रक्षाबंधन पर मिटीं 'भाई-बहन' की दूरियां

लेखन ज्योति सिंह 01:55 pm Aug 28, 202601:55 pm

क्या है खबर?

योगगुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कंगना रनौत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अभिनेत्री के साथ अपने मनमुटाव को खत्म करते हुए कहा कि वह रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन कंगना को डाक के जरिए तोहफा और मिठाई भेज रहे हैं। रामदेव ने आगे कहा कि देश में किसी भी कारण से नफरत नहीं होनी चाहिए और न ही आपसी बैर होना चाहिए। उन्होंने भाईचारे का संदेश देते आगे हुए कहा कि वह कंगना को फोन करेंगे।