'बाहुबली 3' को लेकर कयास तेज

'बाहुबली 3' की तैयारी, राणा दग्गुबाती और प्रभास के एक इशारे से बेकाबू हुए प्रशंसक

लेखन नेहा शर्मा 12:52 pm Jun 26, 202612:52 pm

क्या है खबर?

प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' को लेकर एक ऐसी खबर आई है, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस को उत्साहित कर दिया है। दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'बाहुबली 3' को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हाल ही में फिल्म के मुख्य कलाकारों प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी द्वारा दिए गए एक खास इशारे ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं और सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है।