फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में होगा ये बदलाव

सलमान खान की राह पर आयुष्मान खुराना? फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में करेंगे ये बदलाव

लेखन ज्योति सिंह 01:21 pm Mar 18, 202601:21 pm

क्या है खबर?

सलमान खान कीआगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' अब 'मातृभूमि' के नाम से जानी जाएगी। हाल ही में, निर्माताओं ने इस बदलाव का ऐलान किया था, जिसमें बताया गया कि फिल्म का शीर्षक बदल गया है। अब लगता है कि आयुष्मान खुराना भी बदलाव की इस राह पर चलने के लिए कमर कस रहे हैं। जाहिर है कि वह सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का हिस्सा हैं। ताजा अपडेट है कि फिल्म का शीर्षक बदल सकता है।