आयुष्मान खुराना ने 'मैं वापस आऊंगा' के लिए साझा किया प्यारा पोस्ट

'मैं वापस आऊंगा' देखकर रो पड़े आयुष्मान खुराना, बोले- फिल्म ने मुझपे गहरा प्रभाव छोड़ा

लेखन ज्योति सिंह 02:15 pm Jun 17, 202602:15 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह 1947 में बटवारे के दौरान एक अधूरी प्रेम कहानी को दिखाती है, जिसने आयुष्मान खुराना को भावुक कर दिया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया है। आयुष्मान ने फिल्म को "क्लासिक" बताया और तारीफ करते हुए कहा कि इसने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने कहा कि 'मैं वापस आऊंगा' को हमेशा एक क्लासिक फिल्म की तरह याद किया जाएगा।