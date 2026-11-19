आयुष्मान खुराना ने दोनों फिल्मों की तुलना पर सफाई दी

रणवीर-आलिया की फिल्म से हुई 'ये प्रेम मोल लिया' की तुलना, अब आयुष्मान ने तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 11:45 am Nov 19, 202611:45 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना ने अपनी आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की तुलना होने पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कई दर्शकों ने कहा कि इसकी कहानी रणवीर सिंह और आलिया भट्‌ट की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के जैसी है। इस पर, आयुष्मान ने कहा कि उनका किरदार (प्रेम), उस फिल्म में रणवीर के किरदार 'रॉकी' से बहुत अलग है। अभिनेता ने स्पष्ट किया कि दोनों फिल्मों की तुलना नहीं की जा सकती।