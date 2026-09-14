OTT पर देखें आयुष्मान की ये शानदार फिल्में

आयुष्मान खुराना की फिल्मों का उठाना है मजा? OTT पर मौजूद हैं ये धांसू फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 10:08 am Sep 14, 202610:08 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आयुष्मान खुराना 42 साल के हो गए हैं। एक दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने अपने शानदार अभिनय और अलग तरह की कहानियों वाली फिल्मों से खास पहचान बनाई है। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं और दर्शकों ने भी खूब पसंद किया है। जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं आयुष्मान की उन बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।