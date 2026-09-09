'उड़ता तीर' की नई रिलीज तारीख आई

'उड़ता तीर' लेकर नई तारीख पर आएंगे आयुष्मान-सारा, पोस्टर में दिखा गजब नजारा

लेखन ज्योति सिंह 04:43 pm Sep 09, 202604:43 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' अब नई तारीख पर आएगी। आकाश ए कौशिक द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को पहले 11 सितंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां बढ़ गई हैं। निर्माताओं ने नई तारीख का खुलासा करते हुए फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी किया है। इसमें आयुष्मान का मजेदार अंदाज देखने को मिल रहा है। बता दें, 'उड़ता तीर' निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और सिखिया एंटरटेनमेंट ने किया है।