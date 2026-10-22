आयुष्मान-सारा की 'उड़ता तीर' का रिलीज से पहले बजा डंका, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 'उड़ता तीर' के पहले दिन के लिए रोकी गई सीटों को मिलाकर अब तक 53,000 से ज्यादा टिकटों की बिक्री हो चुकी है।

वहीं, इन सीटों को हटा दें तो 18,000 से अधिक टिकट बिके हैं।

कमाई की बात करें तो रोकी गई सीटों सहित फिल्म ने पहले दिन के लिए अब तक 1.56 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि इनके बिना यह आंकड़ा 55.65 लाख रुपये है।