'उड़ता तीर' के सेट से BTS वीडियो हुआ वायरल

'उड़ता तीर' के सेट से वायरल हुआ आयुष्मान-सारा का डांस वीडियो, इस गाने को किया रीक्रिएट

लेखन ज्योति सिंह 05:18 pm Jul 13, 202605:18 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान को आखिरी बार 'पति पत्नी और वो 2' (2026) में देखा गया था। जल्द ही दोनों आगामी फिल्म 'उड़ता तीर' में एक बार फिर से स्क्रीन साझा करते हुए नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक, यह एक जासूसी कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें अभिनेता अपने पुराने हास्य अंदाज में वापसी करेंगे। इस बीच, फिल्म के सेट से एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें आयुष्मान और सारा रोमांटिक डांस कर रहे हैं।